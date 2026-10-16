Milano 15-ott
49.398 0,00%
Nasdaq 15-ott
29.936 -0,05%
Dow Jones 15-ott
52.178 +1,08%
Londra 15-ott
10.840 0,00%
Francoforte 15-ott
25.383 0,00%

Borsa: Giornata cauta per Hong Kong (+0,18%)

L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 24.357,34 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Hong Kong (+0,18%)
Non si allontana dalla parità Hong Kong, che mostra un deludente +0,18%, archiviando la seduta a 24.357,34 punti.
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