Francoforte: nuovo spunto rialzista per Mercedes-Benz
(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore della Mercedes, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,41%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della casa d'auto di Stoccarda più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo di Mercedes-Benz ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 41,71 Euro. Supporto a 40,54. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 42,89.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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