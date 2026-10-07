Francoforte: Mercedes-Benz in forte calo
(Teleborsa) - Scende sul mercato il produttore della Mercedes, che soffre con un calo del 4,13%.
L'andamento della casa d'auto di Stoccarda nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La situazione di medio periodo di Mercedes-Benz resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 40,73 Euro. Supporto visto a quota 38,11. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 43,35.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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