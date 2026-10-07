Francoforte: Mercedes-Benz in forte calo

(Teleborsa) - Scende sul mercato il produttore della Mercedes , che soffre con un calo del 4,13%.



L'andamento della casa d'auto di Stoccarda nella settimana, rispetto al DAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





La situazione di medio periodo di Mercedes-Benz resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 40,73 Euro. Supporto visto a quota 38,11. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 43,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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