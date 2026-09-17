Invito all'acquisto per Caltagirone SpA
(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre
Ottima performance per la Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria, tra i titoli dell'indice FTSE Italia Mid Cap, che ha chiuso in rialzo del 4,31%.
Operatività odierna:
A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 9,93 Euro, con stop loss individuato a quota 9,53 Euro, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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