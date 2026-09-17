Invito all'acquisto per Caltagirone SpA

(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre

Ottima performance per la Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria , tra i titoli dell'indice FTSE Italia Mid Cap , che ha chiuso in rialzo del 4,31%.





Operatività odierna:

A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 9,93 Euro, con stop loss individuato a quota 9,53 Euro, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```