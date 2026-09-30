BF, valore produzione semestrale in crescita del 43% e utile a 24 milioni con l'ingresso di Martini

(Teleborsa) - BF , holding quotata su Euronext Milan e attiva in diversi comparti della filiera agroindustriale italiana e nei servizi e prodotti per gli agricoltori, ha chiuso il primo semestre 2026 con un valore della produzione in crescita del 43% a 1.216 milioni di euro, un EBITDA salito dell'80% a 97 milioni e un utile netto di 24 milioni, rispetto ai 2 milioni dello stesso periodo del 2025. La crescita è legata principalmente alla variazione del perimetro di consolidamento, in particolare all'ingresso dal 1° aprile del Gruppo Martini, acquisito tramite la controllata BF International.



I risultati



Il valore della produzione si è attestato a 1.216 milioni di euro, rispetto agli 852 milioni del primo semestre 2025, con un contributo del Gruppo Martini, consolidato per tre mesi, pari a 309 milioni, circa un quarto del totale. La business unit CAI è cresciuta del 3% a 719 milioni, trainata dalla distribuzione di carburanti, mentre la business unit internazionale è salita a 389 milioni (vs 51 milioni) e quella agro-industriale a 95 milioni (vs 93 milioni). In calo del 14% il comparto sementiero, sceso a 65 milioni per lo slittamento della campagna di vendita e l'andamento climatico.



L'EBITDA è pari a 97 milioni di euro, contro i 53 milioni dell'anno precedente, di cui 19 milioni apportati dal Gruppo Martini. La business unit internazionale ha contribuito con 59 milioni (11 milioni), grazie anche allo sviluppo delle attività di advisory e delle "BFuture Farm", seguita da CAI con 33 milioni (27 milioni). L'EBIT si è attestato a circa 54 milioni (vs 22 milioni), dopo ammortamenti per 37 milioni e oneri di integrazione di Martini per circa 6 milioni, mentre l'utile netto è salito a 24 milioni (vs 2 milioni).



L'indebitamento finanziario netto è salito a 565 milioni di euro, rispetto agli 82 milioni di fine 2025, per effetto dell'acquisizione del Gruppo Martini, per circa 201 milioni, della stagionalità delle attività di CAI e della business unit internazionale e degli investimenti previsti dalle linee strategiche 2026-2030.

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