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Italia, Prezzi consumo (MoM) in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Italia, Prezzi consumo (MoM) in settembre
Italia, Prezzi consumo in settembre su base mensile (MoM) +0,7%, in aumento rispetto al precedente +0,5% (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: © Mikhail Mishchenko / 123RF)
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