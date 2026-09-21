Snam, al via accelerated bookbuilding per cedere 10 milioni di azioni Industrie De Nora

(Teleborsa) - Asset Company 10, società interamente controllata da Snam , annuncia la vendita di circa 10 milioni di azioni ordinarie, pari al 5% del capitale sociale della Società, che detiene in Industrie De Nora.



La vendita sarà effettuata attraverso una procedura di accelerated bookbuilding riservata a investitori istituzionali.



Il prezzo di offerta per azione sarà determinato mediante una procedura di accelerated bookbuilding riservata a investitori istituzionali. Il periodo di raccolta degli ordini (bookbuilding) avrà inizio immediatamente dopo il lancio dell’Offerta e potrà concludersi in qualsiasi momento con limitato preavviso. I risultati dell’Offerta, inclusi il numero di Azioni collocate e il prezzo per Azione, saranno resi pubblici non appena possibile a valle della chiusura della procedura di bookbuilding.



Le Azioni deriveranno dalla conversione di azioni a voto plurimo in azioni ordinarie al momento del trasferimento.



L’Operazione, spiega una nota, è coerente con il programma di asset rotation delineato nel Piano Industriale di Snam, che consente di riallocare capitale verso attività che rafforzano ulteriormente la piattaforma infrastrutturale gas di Snam e ne supportano la strategia energetica integrata.



Il Venditore si è impegnato nei confronti del Sole Bookrunner a non trasferire né disporre in altro modo della propria partecipazione residua nella Società per un periodo di 90 giorni dalla data di regolamento dell’Operazione, salvo le consuete eccezioni e previo consenso del Sole Bookrunner.



Goldman Sachs agisce in qualità di Sole Bookrunner dell’Operazione.

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