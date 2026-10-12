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Londra: performance negativa per Informa

Migliori e peggiori, In breve
Londra: performance negativa per Informa
Sottotono l'azienda attiva nell'intelligence aziendale, editoria accademica ed eventi, che passa di mano con un calo del 2,55%.
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