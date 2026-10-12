IEG sale in Borsa con read-across positivo da M&A Informa-Clarion

(Teleborsa) - Seduta positiva a Piazza Affari
per Italian Exhibition Group
(IEG), società quotata su Euronext Milan e leader in Italia nell'organizzazione di eventi fieristici internazionale, che beneficia del read-across dall'operazione con cui Informa ha annunciato l'acquisizione di Clarion
a un multiplo di 11,1 volte l'EBITDA stimato per il 2027 (EV di 2,24 miliardi di sterline); si tratta della terza operazione importante del 2026 conclusa su valori compresi tra 11 e 13 volte l'EBITDA, dopo quelle relative a Hyve ed Emerald, con il settore che sta attirando afflussi di capitale record e dispone ora di un chiaro parametro di riferimento per la valutazione.
"Tre operazioni concluse a multipli di 11-13 volte l'EBITDA nell'arco di cinque mesi si confrontano con le circa 5,8-6,0 volte l'EBITDA stimato per il biennio 2026-27 di IEG, evidenziando uno sconto di circa il 50%
- fanno notare gli analisti di TP ICAP Midcap - Ciò avviene nonostante margini comparabili (29,4% nel primo semestre 2026) e una leva finanziaria di circa 1x. Con il delisting di Emerald e l'acquisizione di Clarion da parte di Informa, IEG rimane una delle poche società quotate esposte al settore fieristico europeo
. Il suo modello è vincente, con una crescita implicita dell'11% prevista per il 2026. Il limite resta il flottante, dato che circa il 74% del capitale è detenuto da azionisti pubblici. A nostro avviso, il potenziale di rialzo risiede in un re-rating, scenario sempre più difficile da ignorare alla luce di ogni nuova operazione conclusa a multipli di 11-13 volte l'EBITDA".
TP ICAP Midcap fa anche notare che l'operazione di ABB
ha immesso sul mercato il 3,4% del capitale - azioni per un valore di circa 14 milioni di euro - allentando uno dei vincoli storici del titolo: la liquidità. "La pressione tecnica derivante dal collocamento ha riportato IEG su multipli che riteniamo ingiustificati
rispetto a quelli pagati nel settore", viene sottolineato.Italian Exhibition Group raggiunge 14,55 euro, con un aumento del 3,93%
. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 14,83 e successiva a quota 15,48. Supporto a 14,18.