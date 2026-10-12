Londra: andamento negativo per Informa

(Teleborsa) - Rosso per l' azienda attiva nell'intelligence aziendale, editoria accademica ed eventi , che sta segnando un calo del 2,55%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE 100 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Lo status tecnico di breve periodo di Informa mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 8,917 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 8,613. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 9,22.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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