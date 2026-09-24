Trasporto aereo, necessari oltre 100 mld per la decarbonizzazione al 2025: Fondazione Pacta a Roma

Il trasporto aereo in Italia genera un impatto economico complessivo dicon. È la fotografia scattata dal Rapporto ‘Lo stato del trasporto aereo 2026: il futuro tra crescita e decarbonizzazione’, presentato a Roma in occasione del 5° Congresso della- Patto per la“Decarbonizzazione, sicurezza energetica e competitività sono ormai parte della stessa agenda industriale. - ha sottolineato, Presidente della Fondazione PACTA - La crescita del trasporto aereo resta una leva fondamentale di apertura, competitività e sviluppo per il Paese, ma deve proseguire lungo una traiettoria di progressiva riduzione delle emissioni, sostenuta da infrastrutture aeroportuali adeguate alla crescita della domanda e della connettività, da filiere energetiche più resilienti e da condizioni capaci di rendere possibili gli investimenti nel lungo periodo. Nessun attore dispone da solo di tutte le leve necessarie: il ruolo di PACTA è mettere in relazione istituzioni, industria, ricerca e finanza, contribuendo a costruire le condizioni perché crescita e transizione possano rafforzarsi reciprocamente”.Secondo lo Studio per raggiungere l’obiettivo delle, saranno necessaridi euro di investimenti e costi aggiuntivi, pari a 4 miliardi l’anno di cui oltre il 60% destinato ai Sustainable Aviation Fuels.Secondo, Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, intervenuto in apertura del convegno, “È evidente che siamo in un momento in cui i costi dovuti alle crisi geopolitiche in atto, che a mio avviso dureranno nel tempo, non sono una situazione congiunturale e ci stanno portando a creare nuove alleanze a livello di G7, soprattutto per potenziare tutta la filiera dei biocarburanti che consentono non solo di portare avanti la decarbonizzazione, ma una produzione sul continente europeo. La decarbonizzazione deve essere vista e messa in maniera sostenibile rispetto alla valorizzazione delle infrastrutture, della qualità dei servizi e ovviamente della valorizzazione di chi lavora in questo settore, che oggi è un'eccellenza a livello mondiale. Deve mantenere una propria leadership, altrimenti rischiamo di perdere questa nostra capacità.”Lo studio ha evidenziato come il trasporto aereo rappresenti una componente strategica dell’economia italiana: nel 2025 l’Italia è stata il secondo mercato aeroportuale dell’Unione europea, cone la crescita più elevata tra i principali Paesi europei (+4,7% sul 2024). L’aereo ha veicolato circa il 50% degli arrivi turistici e quasi il 70% della spesa turistica complessiva. In questo quadro, la crescita dei flussi turistici richiede politiche in grado di accompagnare lo sviluppo di infrastrutture adeguate alla domanda. Sul fronte cargo, pur movimentando poco più del 5% dei volumi esportati extra-UE, ha trasportato il 26,2% del loro valore, garantendo la proiezione internazionale per le filiere industriali strategiche del Made in Italy.