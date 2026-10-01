Trasporto aereo, Digital Omnibus prevede uso volontario della biometria

(Teleborsa) - Un uso responsabile della biometria nel settore del trasporto aereo che garantisca al tempo stesso la tutela della privacy dei passeggeri. E' quanto propone una coalizione formata da ACI EUROPE, Amadeus, IATA, IDEMIA Public Security e SITA, che hanno annunciato oggi la formazione della Responsible Biometrics Travel Industry Coalition, per invitare i decisori politici dell’Unione Europea a garantire che il Digital Omnibus sostenga attivamente l’utilizzo volontario e sicuro di questa tecnologia.



Il Digital Omnibus è un pacchetto che prevede una semplificazione normativa ed è stato presentato dalla Commissione Europea a ione 2025 per riordinare la normativa Ue. La coalizione, in particolare, chiede a Bruxelles un approccio normativo equilibrato che consenta di offrire ai viaggiatori un’esperienza più efficiente e comoda, ma allo stesso tempo garantisca la libertà di scelta dei passeggeri e consenta ai cittadini di beneficiare delle opportunità offerte dalla biometria.



L'uso della biometria rende l’esperienza di viaggio più fluida ed apporta significativi benefici operativi ad aeroporti e compagnie aeree, riducendo i controlli manuali dei documenti. Un notevole vantaggio per gli aeroporti, per gestire flussi di traffico sempre più importanti, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza. Questi vantaggi rafforzano la competitività dell’Ue, promuovendo aeroporti efficienti e ben collegati ed accrescendo il volume di investimenti.



Per liberare il pieno potenziale della biometria nel trasporto aereo, la coalizione chiede che il Digital Omnibus adotti norme tecnologicamente neutrali che consentano l’utilizzo volontario dei dati biometrici (laddove siano previste adeguate garanzie di tutela) e che offrano ai passeggeri alternative non biometriche. Ne consegue che l’utilizzo delle soluzioni biometriche dovrebbe essere volontario, sicuro e limitato a uno specifico viaggio. Secondo la Global Passenger Survey di IATA, il 74% dei viaggiatori sarebbe disposto a condividere i propri dati biometrici in alternativa alla presentazione del passaporto o della carta d’imbarco.



"I decisori politici dell’Unione Europea hanno l’opportunità di fare dell’Europa un punto di riferimento globale nella regolamentazione della biometria. I vantaggi delle più recenti tecnologie sono evidenti: possono proteggere la privacy dei dati dei passeggeri e rendere l’esperienza di viaggio più fluida ed efficiente", sostiene il Manifesto "Advancing Responsible Biometrics in Europe" presentato dalla Coalizione, aggiungendo che ciò "rafforzerebbe la competitività complessiva della regione".









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