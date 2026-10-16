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Unione Europea, Prezzi consumo (YoY) in settembre
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Prezzi consumo in settembre su base annuale (YoY) +3,8%
, in aumento rispetto al precedente +3,2% (in linea con le stime degli analisti).
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