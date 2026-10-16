Milano 14:15
49.764 +0,74%
Nasdaq 15-ott
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Dow Jones 15-ott
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Londra 14:15
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Prezzi consumo Unione Europea (MoM) in settembre

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Prezzi consumo Unione Europea (MoM) in settembre
Unione Europea, Prezzi consumo in settembre su base mensile (MoM) +0,6%, in aumento rispetto al precedente +0,4% (in linea con le stime degli analisti).
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