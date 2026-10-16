Usa, prezzi import export di settembre accelerano a +8,1% e +11,6% su anno

Il dato più elevato da luglio 2022

(Teleborsa) - Secondo quanto rilevato dal Bureau of Labour Statistics americano, i prezzi import di settembre hanno segnato un +1,1% su mese - l'incremento maggiore degli ultimi quattro mesi – superando nettamente le aspettative del mercato, che prevedevano una crescita dello 0,8%, e proseguendo il rialzo dello 0,7% registrato nel mese precedente.



Le importazioni di prodotti energetici hanno registrato un'impennata del 4,8% – anch'essa la crescita più marcata degli ultimi quattro mesi – spinta dal blocco più rigoroso delle petroliere da parte dell'Iran e dalla riduzione della presenza statunitense nel Golfo Persico, fattori che hanno provocato un forte rialzo dei prezzi del petrolio e dei suoi derivati ??a livello globale.



Su base annua, i prezzi import registrano un incremento dell'8,1% - il dato più elevato da luglio 2022 - facendo seguito a un rialzo del 6,7% ad agosto (dato rivisto al ribasso da +7%).



I prezzi export hanno riportato un aumento del 2,2%, registrando il maggiore incremento mensile da aprile; si tratta di un'accelerazione rispetto al rialzo dell'1,2% di agosto e di un dato ben superiore alle previsioni, che indicavano una crescita dell'1%.



I prezzi all'esportazione di prodotti agricoli sono cresciuti del 2,6%, segnando il rialzo mensile più marcato da novembre 2022; a tale aumento hanno contribuito, in particolare, i prezzi più elevati di soia, mais e grano.



Su anno, i prezzi export evidenziano un incremento dell'11,6% – il dato più alto da luglio 2022 – accelerando rispetto al rialzo del 9,3% registrato ad agosto (dato rivisto al rialzo dal +8,6%).



(Foto: CHUTTERSNAP on Unsplash)

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