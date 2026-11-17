USA, prezzi import ed export di ottobre entrambi +1,1% su mese

(Teleborsa) - Secondo quanto rilevato dal Bureau of Labour Statistics americano, i prezzi import di ottobre hanno segnato ancora un +1,1% su mese - superando le aspettative del mercato, che prevedevano una crescita dello 0,7%.



I prezzi delle importazioni di prodotti energetici hanno registrato un incremento del 3,6% (+6,3% a settembre), spinto dai maggiori costi di petrolio e prodotti petroliferi, così come del gas naturale.



I prezzi export hanno riportato anch'essi un aumento del 1,1%, rallentando, meno delle attese (+0,3%), dal +2,4% di settembre (rivisto a +2,2%).



I prezzi all'esportazione di prodotti agricoli sono cresciuti dell'1,2%, dopo il +2,7% di settembre, con l'aumento dei prezzi della frutta secca e dei mangimi per animali che ha più che compensato il calo dei prezzi della frutta.



L'istituto non ha pubblicato i confronti su base annua, non avendo raccolto i dati nell'ottobre 2025 a causa dello shutdown del Governo USA dello scorso anno.

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