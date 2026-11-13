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Germania, a ottobre prezzi ingrosso rallentano su mese ma accelerano ancora su anno

+0,4% su mese e +8,8% annuo

Economia, Macroeconomia
Germania, a ottobre prezzi ingrosso rallentano su mese ma accelerano ancora su anno
(Teleborsa) - A due velocità i prezzi all'ingrosso in Germania, che registrano a ottobre un aumento dello 0,4% su base mensile, in linea alle attese, dopo il +1,9% del mese precedente. Lo annuncia l'Ufficio Federale di Statistica tedesco (Destatis).

I prezzi all'ingrosso su base annuale accelerano invece al +8,8% contro il +8,7% registrato a settembre. Ad agosto si era registrato un aumento del 6,8%. Come nei mesi precedenti, l'aumento dei prezzi registrato a ottobre è stato attribuibile al conflitto in Iran e in Medio Oriente, che ha comportato un aumento dei prezzi all'ingrosso, in particolare dei prodotti energetici.
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