ISTAT, a settembre cresce l'avanzo commerciale a 2,08 miliardi

L'export cresce su base annua del 3,8% in valore ma si riduce del 3,4% in volume

(Teleborsa) - A settembre, la debole flessione congiunturale dell'export si deve alle minori vendite verso l’area extra Ue, mentre l’aumento su base mensile dell’import coinvolge entrambe le aree, Ue ed extra Ue.



E' quanto riporta l'ISTAT, spiegando che, su base annua, la crescita dell’export – più intensa verso i mercati extra Ue e trainata dalle maggiori esportazioni di metalli e prodotti della raffinazione – è influenzata da vendite di mezzi di navigazione marittima rilevate a settembre 2025; al netto di queste, si stima una crescita più sostenuta (da +3,8% a +5,7%).



L’aumento tendenziale dell'import è spiegato soprattutto dai maggiori acquisti di metalli e prodotti energetici (gas naturale, petrolio greggio e raffinazione); in ampio calo, quelli di prodotti della farmaceutica. I prezzi all’import continuano ad aumentare su base mensile e ad accelerare la propria crescita su base annua, a causa principalmente dei forti rialzi dei prezzi dei prodotti energetici.



A settembre, l'istituto di statistica stima una lieve flessione congiunturale delle esportazioni (-0,2%) e una crescita delle importazioni (+3,3%). La dinamica su base mensile dell’export è sintesi di una riduzione per l’area extra Ue (-1,2%) e di un incremento per l’area Ue (+0,8%).



Nel trimestre luglio-settembre 2026, rispetto al precedente, l’export cresce dello 0,3%, l’import diminuisce dello 0,5%.



A settembre 2026 l'export cresce su base annua del 3,8% in valore mentre si riduce del 3,4% in volume. La crescita tendenziale delle esportazioni in termini monetari è più sostenuta per i mercati extra Ue (+5,8%) rispetto a quelli Ue (+2,1%). L’import registra una crescita tendenziale del 3,6% in valore, che riguarda entrambe le aree, Ue (+3,4%) ed extra Ue (+3,7%); in volume, le importazioni diminuiscono del 9,7%.



Tra i settori che più contribuiscono alla crescita tendenziale delle esportazioni si segnalano metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+27,1%) e coke e prodotti petroliferi raffinati (+76,2%); seguono sostanze e prodotti chimici (+11,8%), autoveicoli (+17,0%) e apparecchi elettrici (+12,4%). Si riduce su base annua l’export di mezzi di trasporto, esclusi autoveicoli (-30,3%) e articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (-8,3%).



Su base annua, Svizzera (+38,2%) e Cina (+32,1%) sono i paesi che forniscono i contributi positivi maggiori all’export nazionale. Diminuiscono le esportazioni verso Francia, Stati Uniti (-6,5% per entrambi) e paesi OPEC (-7,7%).



Nei primi nove mesi del 2026, l’export registra una crescita tendenziale del 4,7%, per oltre la metà spiegata dalle maggiori vendite di metalli di base e prodotti in metallo, escluse macchine e impianti (+26,7%).



Il saldo commerciale a settembre 2026 è pari a +2.083 milioni di euro (era +1.880 milioni nello stesso mese del 2025). Il deficit energetico (-5.887 milioni) è superiore rispetto a un anno prima (-3.778 milioni). L’avanzo nell’interscambio di prodotti non energetici sale da +5.657 milioni di settembre 2025 a +7.970 milioni di settembre 2026.



Nel mese di settembre 2026 i prezzi all’importazione aumentano dell’1,9% su base mensile e del 9,6% su base annua (da +7,3% di agosto).

Condividi

```