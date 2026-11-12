Giappone, i prezzi alla produzione accelerano a ottobre

(Teleborsa) - Accelerano i prezzi alla produzione in Giappone nel mese di ottobre 2026. Secondo la Bank of Japan, i prezzi di fabbrica hanno registrato un incremento del 7,1% su base annua, superando le aspettative di mercato (pari al 6,5%) e accelerando rispetto al 6,8% di settembre, che aveva segnato il livello più basso degli ultimi quattro mesi.



Su base mensile, i prezzi all'industria sono cresciuti dello 0,7%, invertendo la tendenza rispetto al calo dello 0,2% registrato a settembre (dato rivisto da -0,3%) e superando le previsioni, che indicavano un incremento dello 0,3%. Si è trattato, inoltre, della crescita mensile più marcata degli ultimi cinque mesi.



I prezzi import hanno segnato un aumento del 3,3% su base mensile e del 24,8% su base annuale. I prezzi export sono aumentati dell'1,1% su base mensile e del 16,7% su base annuale.

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