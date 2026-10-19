Milano 11:33
49.101 -1,52%
Nasdaq 16-ott
29.188 -2,50%
Dow Jones 16-ott
52.002 -0,34%
Londra 11:33
10.786 -0,88%
Francoforte 11:33
25.338 -1,11%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 18/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 18/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 ottobre

Seduta sostanzialmente invariata per il Franco rosso crociato contro USD, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,16%.

Analizzando lo scenario del Franco svizzero contro Dollaro USA si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 0,8219. Prima resistenza a 0,8324. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 0,8179.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```