Analisi Tecnica: CHF/USD del 18/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 ottobre
Seduta sostanzialmente invariata per il Franco rosso crociato contro USD, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,16%.
Analizzando lo scenario del Franco svizzero contro Dollaro USA si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 0,8219. Prima resistenza a 0,8324. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 0,8179.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)