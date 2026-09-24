Milano 17:35
51.543 -0,85%
Nasdaq 17:45
30.258 -0,70%
Dow Jones 17:45
51.184 -0,64%
Londra 17:35
10.680 -0,24%
Francoforte 17:35
25.267 -0,57%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 23/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 23/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre

Piccolo passo in avanti per il Franco rosso crociato contro USD, che porta a casa un misero +0,59%.

L'esame di breve periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,8266 e primo supporto individuato a 0,8218. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,8314.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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