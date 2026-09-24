Analisi Tecnica: CHF/USD del 23/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre
Piccolo passo in avanti per il Franco rosso crociato contro USD, che porta a casa un misero +0,59%.
L'esame di breve periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,8266 e primo supporto individuato a 0,8218. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,8314.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)