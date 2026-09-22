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Analisi Tecnica: CHF/USD del 21/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 21/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 settembre

Il Franco rosso crociato contro USD ha incontrato delle difficoltà archiviando la seduta in calo a 0,8211.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del Franco svizzero contro Dollaro USA. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 0,8234. Primo supporto a 0,82. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 0,8188.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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