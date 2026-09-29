Analisi Tecnica: CHF/USD del 28/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 settembre
Discreta performance per il Franco rosso crociato contro USD, che si è attestato a 0,832.
Lo status tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,8334, mentre il primo supporto è stimato a 0,8291. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,8377.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)