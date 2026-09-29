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Analisi Tecnica: CHF/USD del 28/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 28/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 settembre

Discreta performance per il Franco rosso crociato contro USD, che si è attestato a 0,832.

Lo status tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,8334, mentre il primo supporto è stimato a 0,8291. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,8377.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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