Analisi Tecnica: CHF/USD del 6/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre
Seduta sostanzialmente invariata per il Franco rosso crociato contro USD, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,08%.
L'esame di breve periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,8325 e primo supporto individuato a 0,8295. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,8355.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)