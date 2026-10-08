Milano 7-ott
49.972 0,00%
Nasdaq 7-ott
31.160 -0,21%
Dow Jones 7-ott
51.180 -0,66%
Londra 7-ott
10.459 0,00%
Francoforte 7-ott
25.104 0,00%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 7/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 7/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 ottobre

Modesto recupero sui valori precedenti per il Franco rosso crociato contro USD, che conclude in progresso dello 0,25%.

Lo status tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,8353, mentre il primo supporto è stimato a 0,8302. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,8404.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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