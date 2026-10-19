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Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 16/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 16/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre

Debole la giornata per il Dow Jones 30, che porta a casa un calo dello 0,34%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 52.246,2, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 51.690. L'equilibrata forza rialzista del Dow Jones 30 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 52.802,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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