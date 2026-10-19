Milano 11:35
49.130 -1,46%
Nasdaq 16-ott
29.188 -2,50%
Dow Jones 16-ott
52.002 -0,34%
Londra 11:35
10.788 -0,86%
Francoforte 11:35
25.344 -1,09%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 16/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 16/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre

Giornata positiva per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude a 7.956,7.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 7.870,7. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 7.999,7. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 8.128,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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