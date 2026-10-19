Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 16/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre

Giornata positiva per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude a 7.956,7.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 7.870,7. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 7.999,7. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 8.128,8.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)