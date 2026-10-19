Milano 11:36
49.116 -1,49%
Nasdaq 16-ott
29.188 -2,50%
Dow Jones 16-ott
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Londra 11:36
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Analisi Tecnica: indice MDAX del 16/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 16/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre

Rialzo marcato per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che archivia la sessione in utile dell'1,46% sui valori precedenti.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 30.232,5. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 30.868,7. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 31.504,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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