Attese positive per Vinci

(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre

Seduta positiva per il gruppo industriale francese , tra i componenti del CAC40 , che avanza bene e porta a casa un +0,37%.





Operatività odierna:

Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 108 Euro, con stop loss individuato a quota 102,1 Euro, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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