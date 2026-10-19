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"Buy" per Thales

Finanza
"Buy" per Thales
(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre
Grande giornata per l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, tra i componenti del CAC40, che mette a segno un rialzo del 2,77%.


Operatività odierna:
L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 234 Euro, con stop loss posto a quota 207,7, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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