Milano
17:35
51.543
-0,85%
Nasdaq
18:20
30.403
-0,22%
Dow Jones
18:20
51.388
-0,24%
Londra
17:35
10.680
-0,24%
Francoforte
17:35
25.267
-0,57%
Giovedì 24 Settembre 2026, ore 18.36
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Parigi: calo per Thales
Parigi: calo per Thales
Migliori e peggiori
,
In breve
24 settembre 2026 - 13.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Ribasso per l'
azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa
, che presenta una flessione del 2,89%.
Condividi
Leggi anche
Parigi: risultato positivo per Thales
Parigi: calo per Thales
Parigi: rosso per Thales
Parigi: scambi al rialzo per Thales
Titoli e Indici
Thales
-2,72%
Altre notizie
Parigi: calo per Renault
Parigi: calo per Saint Gobain
Parigi: in calo Pernod Ricard
Parigi: violenta contrazione per Legrand
Parigi: in calo EssilorLuxottica
Parigi: rosso per Pernod Ricard
Guide
Titoli di Stato: quando convengono e come leggere prezzo e rendimento
I titoli di Stato sono obbligazioni emesse da un governo per raccogliere denaro dagli investitori. Chi li acquista presta quindi capitale allo Stato e riceve in cambio una remunerazione che può...
leggi tutto