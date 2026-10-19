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Eurozona: sell-off per l'EURO STOXX Insurance

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: sell-off per l'EURO STOXX Insurance
Si abbattono le vendite sul comparto assicurativo dell'Area Euro, che continua la giornata a 571,86 punti, in forte calo dell'1,67%.
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