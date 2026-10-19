Francoforte: rosso per Deutsche Post

(Teleborsa) - Pressione sull' operatore postale tedesco , che tratta con una perdita dell'1,86%.



Il confronto del titolo con il DAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Deutsche Post rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo della società con sede a Bonn mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 58,16 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 56,46. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 59,86.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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