OPAS TIM, Poste Italiane sale all’85,823% dopo la riapertura dei termini

I risultati definitivi. Pagamento il 2 ottobre

(Teleborsa) - Sulla base dei risultati definitivi comunicati dagli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni durante la Riapertura dei Termini dell'OPAS promossa da Poste Italiane sulla totalità delle azioni ordinarie di Telecom Italia , conclusasi in data 25 settembre 2026, risultano portate in adesione all’Offerta durante la Riapertura dei Termini 409.981.599 azioni TIM, pari a circa il 19,196% del capitale sociale dell’Emittente e circa al 24,027% delle Azioni Oggetto dell’Offerta.



Rispetto a quanto indicato nel comunicato sui risultati provvisori della Riapertura dei Termini diffuso in data 25 settembre 2026, si registra una variazione in aumento del numero di azioni di TIM portate in adesione durante la Riapertura dei Termini per 23.923 azioni TIM. L’Offerente non ha acquistato azioni TIM al di fuori dell’Offerta nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la data odierna.



Tenuto conto (i) delle 993.596.322 azioni TIM, pari a circa il 46,523% del capitale sociale di TIM, già portate in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione, (ii) delle 429.363.990 azioni TIM già detenute dall’Offerente (pari a circa il 20,104% del capitale sociale di TIM) e costituenti la Partecipazione Poste e (iii) delle 409.981.599 azioni TIM portate in adesione durante la Riapertura dei Termini (pari a circa il 19,196% del capitale sociale di TIM), sulla base dei risultati definitivi della Riapertura dei Termini l’Offerente verrà a detenere complessivamente – alla Data di Pagamento della Riapertura dei Termini (2 ottobre 2026) – 1.832.941.911 azioni TIM, pari a circa l’85,823% del capitale sociale di TIM.



Corrispettivo Unitario Incrementato e Data di Pagamento della Riapertura dei Termini



Il Corrispettivo Unitario Incrementato per ciascuna azione TIM portata in adesione all’Offerta durante la Riapertura dei Termini è costituito da: (i) 0,218 azioni ordinarie Poste di nuova emissione in esecuzione dell’Aumento di Capitale al Servizio dell’Offerta; e (ii) Euro 1,97 per azione.



Al fine di corrispondere la componente azionaria del Corrispettivo Unitario Incrementato agli azionisti TIM che abbiano aderito all’Offerta durante la Riapertura dei Termini, Poste emetterà – in esecuzione dell’Aumento di Capitale al Servizio dell’Offerta – 89.375.988 azioni Poste, pari al 5,544% circa del capitale sociale di Poste alla Data di Pagamento della Riapertura dei Termini.



A seguito di tale emissione, il capitale sociale sottoscritto e versato di Poste sarà rappresentato – tenuto conto anche delle azioni Poste già emesse in data 18 settembre 2026 ad esito del Periodo di Adesione all’Offerta – da 1.612.089.986 azioni ordinarie



Il pagamento del Corrispettivo Unitario Incrementato sarà effettuato alla Data di Pagamento della Riapertura dei Termini, ovvero il 2 ottobre 2026.







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