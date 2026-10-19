Madrid: performance negativa per BBVA
(Teleborsa) - Sottotono Banco di Bilbao, che passa di mano con un calo dell'1,81%.
Lo scenario su base settimanale della banca spagnola rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di BBVA mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 22,6 Euro con area di resistenza individuata a quota 22,92. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 22,45.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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