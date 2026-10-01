Milano 14:52
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Dow Jones 30-set
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Londra 14:52
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Francoforte 14:52
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Parigi: performance negativa per Credit Agricole

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: performance negativa per Credit Agricole
Composto ribasso per la banca francese, in flessione dell'1,99% sui valori precedenti.
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