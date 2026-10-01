Parigi: performance negativa per Credit Agricole

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la banca francese , che mostra un decremento del 2,65%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Credit Agricole , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico dell' Istituto di credito francese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 17,01 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 17,26. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 16,91.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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