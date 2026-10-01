Parigi: performance negativa per Credit Agricole
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la banca francese, che mostra un decremento del 2,65%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Credit Agricole, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico dell'Istituto di credito francese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 17,01 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 17,26. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 16,91.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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