Parigi: scambi negativi per Credit Agricole

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la banca francese , che mostra un decremento del 2,86%.



L'andamento di Credit Agricole nella settimana, rispetto al CAC40 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di medio periodo dell' Istituto di credito francese ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 16,87 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 17,24, mentre il primo supporto è stimato a 16,49.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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