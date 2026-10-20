Milano 13:50
48.518 -1,16%
Nasdaq 19-ott
29.529 0,00%
Dow Jones 19-ott
51.966 -0,07%
Londra 13:50
10.701 -0,59%
Francoforte 13:50
25.122 -0,78%

Parigi: giornata depressa per STMicroelectronics

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: giornata depressa per STMicroelectronics
Composto ribasso per il microchip-maker italo-francese, in flessione del 3,34% sui valori precedenti.
Condividi
```