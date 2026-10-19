Parigi: movimento negativo per EssilorLuxottica

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gruppo di occhialeria , che mostra un decremento del 2,14%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di EssilorLuxottica più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di breve periodo della società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 152,5 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 150,3. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 154,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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