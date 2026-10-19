Plenitude e X Factor 2026 insieme per raccontare "l'Energia dei Sogni"

(Teleborsa) - Plenitude è Premium Partner di X Factor 2026 con una collaborazione strategica che accompagnerà il pubblico per tutta la stagione dello show, attraverso un progetto integrato di comunicazione.





Il concept creativo “L’Energia dei Sogni” sviluppato da Plenitude è ispirato al percorso dei concorrenti; preparazione, impegno, sfide e crescita diventano così l’espressione dell’energia necessaria a immaginare il proprio futuro e a lavorare per realizzarlo.

Tra gli elementi più iconici dell’iniziativa, la personalizzazione del Loft, cuore pulsante della vita quotidiana dei concorrenti impegnati nello show in onda tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW. Nell’ambiente saranno presenti esempi di soluzioni offerte da Plenitude, tra cui pannelli fotovoltaici, colonnine per la ricarica di veicoli elettrici e modem fibra, che si inseriranno con naturalezza nell’identità visiva del programma.



La partnership vivrà anche sui canali digital e social attraverso contenuti originali, backstage, interviste e format dedicati, per amplificare le storie e le emozioni del programma e alimentare il dialogo con la community.



Il progetto - spiega la nota - "coinvolgerà inoltre clienti e community Plenitude attraverso iniziative loyalty ed esperienze esclusive ispirate al mondo di X Factor. I punti vendita avranno un ruolo chiave, diventando luoghi di attivazione della partnership sul territorio attraverso allestimenti dedicati, attività speciali ed eventi in-store con protagonisti i concorrenti di X Factor, pensati per creare occasioni di contatto

diretto con il pubblico".

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