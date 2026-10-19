Turismo: l’Italia punta a superare ogni record

Al Colosseo istituzioni e imprese delineano il futuro del settore

(Teleborsa) - Sabato 17 ottobre, nella cornice del Tempio di Venere al Colosseo, "Perché l’Italia è economia del turismo! Manifesto per il futuro", si è svolta l’iniziativa promossa dal Ministero del Turismo che ha riunito istituzioni, imprese, operatori e territori per discutere il presente e costruire una visione condivisa sul futuro del turismo italiano.



I lavori, aperti dal ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, sono stati impreziositi da una staffetta di interventi dei principali rappresentanti del settore e conclusi dal capo di Gabinetto del Ministero del Turismo Erika Guerri, l’Ad di Enit, Ivana Jelinic, dal consigliere del ministro del Turismo Gianluca Caramanna e dall’amministratore delegato del Sole 24 Ore Federico Silvestri. Sono inoltre intervenuti, con dei contributi video, Alberto Angela, Fiorello, Checco Zalone e tanti altri artisti.



"Nei primi nove mesi del 2026 abbiamo avuto 523 milioni e 700 mila presenze. È un dato che comunichiamo per la prima volta. Parliamo del 4,7% in più del 2025, che era già un anno record. Fino a ieri noi annunciavamo il record del 2025, che è stato di 535 milioni e 500 mila presenze, più del 22% rispetto al 2019, un anno che viene considerato di riferimento perché è l'ultimo anno prima della pandemia. Oggi abbiamo ancora tre mesi davanti e siamo soltanto a 11 milioni e 800 mila presenze dal superare il record del 2025, che ci ha consentito di sorpassare la Francia e la Spagna. Un dato a dir poco eclatante perché la Spagna sembrava irraggiungibile". Con queste parole il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi ha dato il via ai lavori.



"A settembre di quest’anno abbiamo avuto il 5% di presenze in più rispetto al 2025, sia di componente straniera sia di componente domestica, che crescono entrambe – ha continuato Mazzi –. Il turismo vale il 13% del PIL, anche se poi altre analisi parlano di percentuali molto più alte se si considera l'indotto. Abbiamo 3 milioni e 300 mila occupati, che sono aumentati dell'11% dal 2022, quando ci siamo insediati. Questo ci consente veramente di definirci, oltre che superpotenza mondiale della cultura, una superpotenza anche turistica a livello mondiale. Io ho una fissazione affinché il turismo debba sempre essere dentro l’elencazione dei comparti economici più importanti di una Nazione, insieme all'industria manifatturiera, a quella siderurgica, a quella pesante, all'automotive, all'agricoltura. Il turismo, come sapete, non ha nemmeno una voce nei capitoli di spesa europei e dobbiamo lavorare affinché questo cambi".



Il Ministro ha poi sottolineato la connessione tra turismo, cultura, eventi, artigianato e ristorazione, filiere che insieme compongono l'offerta del Paese.



"Siete una comunità fortissima. Rappresentate l’Italia che lavora, che si impegna. Purtroppo, c’è però un’altra Italia, che fomenta il caos, anima e agita le piazze. Le manifestazioni sono sacre ovviamente, ma io vedo la volontà di creare disordine. In queste piazze vengono aggredite le forze dell’ordine e noi questo non lo tolleriamo" ha, infine, concluso il Ministro.



L’evento, organizzato in collaborazione con Il Sole 24 Ore, ha restituito l’immagine di un turismo che non è più soltanto un semplice comparto o "villeggiatura estiva”, ma un’economia trasversale e un ecosistema capace di mettere in relazione cultura, grandi eventi, ospitalità, enogastronomia, trasporti, commercio, sport e servizi. Una filiera che attraversa il Paese, dalle città d’arte ai borghi, dal mare alla montagna, fino ai cammini e alle destinazioni meno conosciute.



La pluralità degli interventi e delle proposte ha posto le basi per un patto tra istituzioni, imprese e territori e per la costruzione del Manifesto per il futuro del turismo, fondato su visione, regole, investimenti e capacità di innovazione.



In particolare, nel corso della giornata, sono intervenuti: Marina Lalli, vicepresidente di Federturismo Confindustria; Giuseppe Roscioli, vicepresidente vicario di Federalberghi; Antonio Zacchera, vicepresidente di Confindustria Alberghi; Irene Floris, presidente di Confartigianato Imprese Turismo; Manfred Pinzger, presidente di Confturismo Confcommercio; Valeria Ghezzi, presidente dell’Associazione Nazionale Esercenti Funiviari; Alberto Granzotto, presidente di FAITA; Ludovica Sanpaolesi, direttore generale dell’Associazione Produttori Caravan e Camper; Susanna Vitulano, CEO del cantiere nautico Italia Yacht e consigliere di Confindustria Nautica; Lino Stoppani, presidente di FIPE; Lara Ponti, vicepresidente di Confindustria con delega alla sostenibilità; Paolo Bellino, direttore generale di RCS Sport; Dina Ravera, amministratore delegato di Destination Italia Due; Franco Gattinoni, presidente Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio; Isabella Ruggiero, presidente di AGTA – Associazione Guide Turistiche Abilitate; Bruno Sconocchia, presidente di AssoConcerti; Caterina Belletti, presidente di FS International; Sandro Pappalardo, presidente di ITA Airways; Giuseppe Inchingolo, vicedirettore generale Corporate di FS; Marco Misischia, presidente di CNA Turismo e Commercio; Valentina Reino, Head of Public Policy & Campaign - Southern Europe di Airbnb; Federica Porcu, vicesindaco di La Maddalena; Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia.

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