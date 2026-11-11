Milano 11:53
51.787 +0,06%
Nasdaq 10-nov
27.741 0,00%
Dow Jones 10-nov
52.232 -0,30%
Londra 11:53
10.798 +0,43%
Francoforte 11:53
26.548 +0,76%

Italia, Produzione industriale (YoY) in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Italia, Produzione industriale (YoY) in settembre
Italia, Produzione industriale in settembre su base annuale (YoY) -0,1%, in calo rispetto al precedente +0,2%.

(Foto: © Tomas Griger / 123RF)
Condividi
```