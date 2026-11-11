Milano
11:53
51.787
+0,06%
Nasdaq
10-nov
27.741
0,00%
Dow Jones
10-nov
52.232
-0,30%
Londra
11:53
10.798
+0,43%
Francoforte
11:53
26.548
+0,76%
Mercoledì 11 Novembre 2026, ore 12.09
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Italia, Produzione industriale (YoY) in settembre
Italia, Produzione industriale (YoY) in settembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
11 novembre 2026 - 10.05
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Italia,
Produzione industriale in settembre su base annuale (YoY) -0,1%
, in calo rispetto al precedente +0,2%.
(Foto: © Tomas Griger / 123RF)
Condividi
Leggi anche
Spagna, Produzione industriale (YoY) in settembre
Produzione industriale Cina (YoY) in settembre
USA, Produzione industriale (YoY) in settembre
Italia, Prezzi produzione (YoY) in settembre
Altre notizie
Produzione industriale Italia (MoM) in settembre
Unione Europea, Produzione industriale (YoY) in agosto
Regno Unito, Produzione industriale (YoY) in agosto
Spagna, Prezzi produzione (YoY) in settembre
Francia, Prezzi produzione (YoY) in settembre
Prezzi produzione Germania (YoY) in settembre
Guide
MiCA, revisione UE 2026: cosa potrebbe cambiare per crypto, stablecoin, DeFi ed exchange
La revisione europea di MiCA potrebbe ampliare e chiarire le regole applicate al mercato delle cripto-attività, soprattutto nei settori che si sono sviluppati rapidamente dopo l’approvazione del...
leggi tutto