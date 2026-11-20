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Italia, Produzione costruzioni (MoM) in settembre
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20 novembre 2026 - 10.30
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Produzione costruzioni in settembre su base mensile (MoM) +3,9%
, in aumento rispetto al precedente -3,7%.
(Foto: © Tomas Griger / 123RF)
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