BCE, Lagarde: "L'estate rovente è un avvertimento"

Impatto limitato finora, ma i costi del clima crescono. Servono riassicurazione Ue, reti e stoccaggi

(Teleborsa) - "Le ondate di calore, la siccità e gli incendi di quest'estate sono stati un avvertimento. L'impatto economico finora è stato limitato, ma i costi del cambiamento climatico stanno aumentando e gli shock futuri potrebbero essere più difficili da assorbire". Lo scrive la presidente della Bce Christine Lagarde in un post sul blog dell'istituto, ricordando oltre 30mila morti in eccesso in Europa, 400mila ettari bruciati tra Spagna e Francia e livelli record bassi di Reno e Danubio.



Secondo lo staff della Bce l'effetto sull'attività dell'area euro è stato "piccolo e temporaneo": in Germania il danno del Reno dovrebbe in gran parte rientrare, in Italia la produzione soffrirà per caldo e siccità, in Francia e Spagna gli incendi hanno colpito soprattutto agricoltura, silvicoltura e turismo.



I rischi



"Il quadro di breve periodo sottovaluta i rischi", avverte Lagarde: nelle regioni colpite l'attività è inferiore in media dell'1,5% due anni dopo un'ondata di calore e del 3% quattro anni dopo una siccità, e l'estate arida "potrebbe spingere l'inflazione alimentare" nel prossimo anno. Quasi il 12% della produzione dell'area euro è esposto al rischio alluvioni e storicamente solo un quarto delle perdite da catastrofi in Europa è assicurato.



L'energia



Sull'energia, i prezzi elettrici hanno reagito meno ai rincari del gas che nel 2021-22 grazie alle rinnovabili (in Spagna le ore con il prezzo fissato dal gas sono scese dall'80% del 2020 a poco più del 20%), ma il caldo ha eroso la protezione: più domanda per il raffrescamento, idroelettrico ridotto, nucleare limitato dal raffreddamento. Solo il solare ha reso più del solito, ma la sera offerta e prezzi sono stati più tesi.



Le priorità



Le priorità indicate sono tre: maggiore protezione finanziaria, con il sostegno al Quadro Ue per la resilienza climatica e alla proposta Bce-Eiopa di uno schema pubblico-privato di riassicurazione; reti e accumuli al passo ("ogni euro investito nella rete fa risparmiare più di 2 euro in altri costi di sistema"); regole comuni per connettere prima le imprese con generazione propria. "L'Europa ha i mezzi per limitare i danni", conclude Lagarde, "e dobbiamo alle generazioni che vivranno queste estati usarli ora".

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