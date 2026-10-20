Milano 20-ott
0 0,00%
Nasdaq 20-ott
29.490 -0,13%
Dow Jones 20-ott
52.496 +1,02%
Londra 20-ott
10.733 -0,29%
Francoforte 20-ott
25.304 -0,06%

Borsa: Giornata cauta per il Nasdaq-100 (-0,13%)

Il Nasdaq-100 termina gli scambi a 29.490,28 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per il Nasdaq-100 (-0,13%)
Non si allontana dalla parità l'indice dei titoli tecnologici USA, che mostra un deludente -0,13%, archiviando la seduta a 29.490,28 punti.
Condividi
```