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Borsa: Ingessato il Dow Jones (-0,01%)
Il Dow Jones esordisce a 51.959,21 punti
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20 ottobre 2026 - 15.33
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