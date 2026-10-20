Borsa: Londra, apertura -0,22%

Milano 13:34
48.573 -1,05%
Nasdaq 19-ott
29.529 0,00%
Dow Jones 19-ott
51.966 -0,07%
Londra 13:34
10.705 -0,55%
Francoforte 13:34
25.146 -0,69%

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In breve, Finanza
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