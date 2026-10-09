Borsa: Londra, apertura +0,8%

Milano 10:39
49.788 +0,99%
Nasdaq 8-ott
30.726 0,00%
Dow Jones 8-ott
51.232 +0,10%
Londra 10:39
10.519 +0,74%
Francoforte 10:39
25.049 +0,98%

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In breve, Finanza
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Indice FTSE-100 +0,8% a quota 10.525,15 dopo l'apertura.
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