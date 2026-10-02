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Venerdì 2 Ottobre 2026, ore 11.01
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/ Borsa: Londra, apertura +0,14%
Borsa: Londra, apertura +0,14%
In breve
,
Finanza
02 ottobre 2026 - 09.03
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Indice FTSE-100 +0,14% a quota 10.443,03 dopo l'apertura.
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